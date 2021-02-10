Передовик 6G: у кого больше всех патентов в этой сфере и когда запустят 6G-сети

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Китай лидирует по количеству патентов, заточенных на работу 6G

Несмотря на то, что в наших широтах мы даже не находимся на пороге внедрения сетей 5G, а только слышим о планах телекоммуникационных компаний приступить к их развертыванию в будущем, есть игроки, которые не только активно внедряют новый стандарт связи, но и обсуждают запуск 6G. Естественно, что впереди планеты всей в деле внедрения 6G-сетей хочет быть США, но есть большой шанс, что их обойдут вездесущие и предприимчивые китайцы.

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) на прошлой неделе заявило, что страна является лидером в области патентов и разработок в части 6G. Сегодня в мире насчитывается около 38 тысяч патентов, касающиеся сетей шестого поколения и из них 35% или 13 449 единиц в копилке у Поднебесной.

Чиновники из CNIPA рекомендовали компаниям из Поднебесной «использовать свое технологическое преимущество в области 5G, чтобы и дальше оставаться лидером». А также им рекомендовано наладить сотрудничество с такими компаниями как Samsung, NEC и Mitsubishi, «чтобы уменьшить зависимость от европейских и американских компаний» в тех сферах, где Китай отстает, и они важны для перехода на 6G.

Несмотря на то, что Китай является мировым лидером по патентам на 6G, только одна компания из этой страны попала в первую десятку. В тройку ведущих мировых компаний, имеющих патенты на 6G, входят NEC, Daewoo Communications и Mitsubishi. Но стоит помнить, что искусственный интеллект будет играть большую роль в функционировании 6G и вот в этой области китайские фирмы владеют колоссальными 75%.

В Китае действительно больше всего патентов, связанных с терагерцовой технологией для 6G (40%). Из 10 ведущих патентовладельцев в этой области шесть - китайские университеты и исследовательские фирмы. Двумя главными патентообладателями в этой сфере являются Китайский университет электронных наук и технологий, а также Китайский метрологический университет.

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Стандарт 6G еще не освоен и требует доработки, но аналитики уже говорят о том, что он способен изменить представление о беспроводной связи. Он обеспечит терабитные скорости, которые в 100 раз превышают пропускную способность 5G. По данным экспертов ABI Research, коммерческое внедрение технологии 6G начнется в 2028 году.

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Источник: phonearena