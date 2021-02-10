Переосмысление индустрии гибких смартфонов: Vivo и Transition собираются представить первый сворачивающийся смартфон - вызов для Samsung

72

Конкуренция растет...

Конкуренция за переосмысление индустрии смартфонов обостряется, поскольку ведущие китайские технологические гиганты, Vivo и Transition, нацелились на представление первого в мире смартфона с сворачивающимся экраном. По словам инсайдеров, ожидается, что телефон дебютирует до конца следующего года.

Итак, что такое смартфон, который можно сворачивать? Представьте себе телефон, который может увеличивать размер экрана простым касанием. Это означает, что пользователи могут наслаждаться большим дисплеем, когда это необходимо, и переключаться на меньший, когда это удобнее. Это взгляд в будущее, где устройства адаптируются к неотложным потребностям пользователя.

Transition довольно громко заявляла о своих стремлениях в этой области, и мы также видели многочисленные сворачивающиеся концептуальные телефоны и дисплеи в прошлом. Лишь в сентябре прошлого года компания продемонстрировала свое видение сворачивающихся экранов, представив Techno Phantom Ultimate. Этот концепт-телефон имел экран, который мог плавно переходить от 6,55 дюйма до более просторного 7,11 дюйма всего за 1,3 секунды. Но дело не только в размере, этот дисплей обещает поразительное разрешение 2296×1596 пикселей, четкость 388 PPI и полный охват цветовой гаммы DCI-P3. Еще одной интригующей особенностью является мини-дисплей на задней панели, предназначенный для уведомлений. Кроме того, продуманная противоскользящая задняя панель гарантирует надежное удержание устройства в руке.

Откуда берутся эти сверхсовременные панели? Хотя все еще существует определенная неопределенность, есть признаки того, что Vivo может получить от известных технологических лидеров, таких как BOE или Samsung Display. Отраслевые эксперты предполагают, что BOE может быть более заинтересованным участником этого проекта.

Сосредотачиваясь на сворачивающихся экранах, китайские производители смартфонов, возможно, стремятся занять собственную нишу в области, где выделиться становится все сложнее. Samsung также изучает возможность создания свертываемых устройств, дебют которых ожидается в 2025 году, но сейчас ее основное внимание сосредоточено на сложных устройствах.

Читайте также: Видео прототипа сенсорного экрана iMac с далекого 1999 года... Выглядит действительно круто

Источник: digit