Первые тесты Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400: на уровне MacBook Pro!

81

ПОТРЯСАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ

В сеть попали первые результаты тестов следующих флагманских чипсетов от Qualcomm и MediaTek – Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. И, судя по цифрам, эти процессоры сорвут банк на бенчмарках, удвоив производительность предшественников.

По данным утечки, Snapdragon 8 Gen 4 на Geekbench набрал 2845 баллов в одноядерном тесте и 10628 баллов в многоядерном. Для сравнения – предыдущий Snapdragon 8 Gen 3 в среднем набирает 2255 и 7110 соответственно.

Еще более впечатляющие цифры на AnTuTu – здесь Snapdragon 8 Gen 4 якобы набрал 31313570 баллов в общей сложности. Но самое интересное – баллы по процессору и графике отдельно: 702689 и 1330057 соответственно. Это на 50% больше предшественника!

А вот Dimensity 9400, похоже, еще немного превзошел Snapdragon на Geekbench – 2776 и 11739 баллов по результатам GeekBench 6 – обогнав MacBook Pro на базе Apple M3.

Конечно, эти результаты нужно воспринимать со щепоткой соли – они взяты на тестовых образцах, и неизвестно с каким уровнем охлаждения. Но все равно – интересно посмотреть, какие возможности готовят нам лидеры мобильной индустрии на следующий год.

Источник - X