Первая прошивка на Android 11 для Samsung Galaxy Z Fold2 «ломает» экран блокировки

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Похоже, программистам не удалось совладать с необычным форм-фактором Galaxy Z Fold2 при создании новой версии прошивки.

Внешне Samsung Galaxy Z Fold 2 больше походит на смартфон будущего – более узкие рамки, безрамочный (со всех сторон) дизайн, защитное стекло, вместо пластика. Даже по отзывам устройство приносит гораздо больше удовольствия от пользования. Тут и задумаешься – наверное, и ПО в нем уже гораздо более отточенное. К сожалению, не все так просто.

Сегодня Samsung начал отправку первой бета-версии Android 11 для второго поколения своего гнущегося смартфона, но пользователи поймали критичный баг – прошивка полностью «ломает» экран блокировки.

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Сама бета-версия прошивки доступна только для владельцев Galaxy Z Fold 2, находящихся в Корее. Прошивка добавляет много новых функций, также приносит новую версию One UI под номером 3.0. Все бы хорошо, но энтузиасты, решившие установить свежее ПО, обнаружили, что оно также нарушает основную функцию – блокировку экрана.

Данный баг был описан на сайте издания TizenHelp. TizenHelp рассказал в своей статье о том, что модератор форума подтвердил, что обновление пока что не будет отправляться участникам бета-тестирования, чтобы никто больше не столкнулся с этой проблемой. В ближайшее время будет выпущена исправленная версия прошивки.

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Скорее всего, в ближайшие недели эта версия прошивки распространится за пределы родной для Samsung Кореи.

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Источник: TizenHelp



https://andro-news.com/news/vyhod-samsung-galaxy-z-flip-2-otlozhat-chtoby-on-ne-konkuriroval.html Выход Samsung Galaxy Z Flip 2 отложат, чтобы он не конкурировал с Galaxy S21(в Адм. панель)