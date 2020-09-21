Умельцы доказали, что новый Samsung Galaxy Z Fold 2 не такой хрупкий, как его предшественник

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В Сети появилось видео разбора Samsung Galaxy Z Fold 2, которое показало, что корейцы поработали над ремонтопригодностью.

Когда был представлен сгибаемый смартфон от Samsung Galaxy Fold, практически сразу начались разговоры о том, что это чудо невозможно ремонтировать. Эта мысль была подтверждена несколькими разборами – действительно «раскладушка» была очень хрупкой.

Целый год корейцы трудились над тем, чтобы сделать новое поколение смартфона более крепким. И, судя по обзору ребят из iFixit, у них это получилось. Более-менее.

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Первое, что бросилось в глаза мастерам – внешнее покрытие дисплея и заднее стекло отошли от своих пазов слишком легко, нужно лишь применить достаточное количество тепла, и детали отсоединяются без дальнейшего сопротивления. Под «капотом» обнаруживается огромное количество маленьких винтов.

Специалистов порадовала модульная компоновка деталей смартфона. Также успокоило наличие меньшего количества камер – чем меньше деталей, тем проще ремонт. Но, к сожалению, проблема извлечения двух аккумуляторов осталась – это все еще нудный и немного опасный процесс.

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iFixit не в самом лучшем свете отметили новые механизмы открытия Samsung Galaxy Z Fold 2. Система шарниров была переработана, чтобы иметь меньше деталей, но на самом деле состоит из неудобных углов, которые не дают адекватный доступ ремонту. Зато складной экран использует новое стекло вместо пластика, что делает его менее хрупким.

Несмотря на все улучшения, Galaxy Z Fold 2 все равно с трудом можно назвать ремонтопригодным. iFixit оценили новинку в 3 баллов из 10 – это всего лишь очко выше, чем у первого Galaxy Fold.

Видео с канала iFixit:

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Источник: iFixit



https://andro-news.com/news/v-seti-poyavilos-video-s-samsung-galaxy-s20-fan-edition.html В Сети появилось видео с Samsung Galaxy S20 Fan Edition(в Адм. панель)