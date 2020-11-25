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Выход Samsung Galaxy Z Flip 2 отложат, чтобы он не конкурировал с Galaxy S21

25.11.2020 206 0

Samsung решили, что раскладушка Galaxy Z Flip 2 может сильно помешать продажам Samsung Galaxy S21, из-за чего ее выход решили отложить.

 

Galaxy S21

 

Во многих статьях авторы сходятся во мнении, что 2020 год стал для Samsung одним из самых неудачных, даже несмотря на вроде бы хорошие показатели продаж. В основном, трудности связывают с совсем скромным приемом линейки Galaxy S20. Корейский производитель и сам недоволен таким положением дел, поэтому следующая флагманская линейка, S21, должна выйти раньше положенного.

 

Новые смартфоны Samsung Galaxy S21 будут показаны очень рано в 2021 году. Изначально ходили слухи, что, кроме привычных для обывателей смартфонов, компания готовит к выходу второе поколение раскладывающегося Galaxy Z Flip. Оказалось, что компания боится внутренней конкуренции, и вторая итерация необычного устройства выйдет несколько позже.

 

Samsung Galaxy S21

 

По последним данным корейских СМИ, следующее поколение складного смартфона не покажут на январском мероприятии Samsung 2021 Unpacked. Презентация Galaxy Z Flip 2 откладывается примерно до марта, и это самое раннее возможное время.

 

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Что касается линейки Galaxy S21, в новых материалах утверждается, что массовое производство устройств начнется в следующем месяце, чтобы уложиться к старту продаж в конце января. Однако также ходят слухи, что Samsung производит только начальную партию из 6 миллионов единиц. К ним относятся модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, а также разные варианты расцветки.

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Samsung Galaxy Z Flip

 

Источник: XDA


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Samsung Samsung Galaxy Z Flip 2 Galaxy S21
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.11.2020

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Выход Samsung Galaxy Z Flip 2 отложат, чтобы он не конкурировал с Galaxy S21