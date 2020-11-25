Выход Samsung Galaxy Z Flip 2 отложат, чтобы он не конкурировал с Galaxy S21

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Samsung решили, что раскладушка Galaxy Z Flip 2 может сильно помешать продажам Samsung Galaxy S21, из-за чего ее выход решили отложить.

Во многих статьях авторы сходятся во мнении, что 2020 год стал для Samsung одним из самых неудачных, даже несмотря на вроде бы хорошие показатели продаж. В основном, трудности связывают с совсем скромным приемом линейки Galaxy S20. Корейский производитель и сам недоволен таким положением дел, поэтому следующая флагманская линейка, S21, должна выйти раньше положенного.

Новые смартфоны Samsung Galaxy S21 будут показаны очень рано в 2021 году. Изначально ходили слухи, что, кроме привычных для обывателей смартфонов, компания готовит к выходу второе поколение раскладывающегося Galaxy Z Flip. Оказалось, что компания боится внутренней конкуренции, и вторая итерация необычного устройства выйдет несколько позже.

По последним данным корейских СМИ, следующее поколение складного смартфона не покажут на январском мероприятии Samsung 2021 Unpacked. Презентация Galaxy Z Flip 2 откладывается примерно до марта, и это самое раннее возможное время.

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Что касается линейки Galaxy S21, в новых материалах утверждается, что массовое производство устройств начнется в следующем месяце, чтобы уложиться к старту продаж в конце января. Однако также ходят слухи, что Samsung производит только начальную партию из 6 миллионов единиц. К ним относятся модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, а также разные варианты расцветки.

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Источник: XDA



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