Первые детали о OnePlus Nord SE

526

OnePlus Nord SE дебютирует в марте и получит зарядку на 65 Вт

В этом году OnePlus решила отойти от практики выпускать только флагманы и всерьез взялась за средний класс. Завоевывать лояльность пользователей отправили OnePlus Nord, а позже к нему присоединились OnePlus N10 5G и OnePlus N100. На этом череда премьер недорогих устройств компании не завершится и в графике премьер значится март 2021 года, как время анонса OnePlus Nord SE.

Читать также: Вот и всё: OnePlus Watch не будут работать на Wear OS

По данным издания Androidcentral, новинка получила кодовое имя Ebba и предложит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч. В числе отличительных черт OnePlus Nord SE называют быструю 65-ваттную зарядку, мощности которой хватит, чтобы полностью восполнить заряд батарейки за 40 минут.

Ожидается, что новинка получит AMOLED-дисплей и чипсет Snapdragon 765G. Правда, в то, что компания вновь сделает ставку на тот же чип, что установлен в OnePlus Nord, верится с трудом. Куда логичнее будет использовать более новый процессор от Qualcomm или даже MediaTek. Возможно, анонс OnePlus Nord SE состоится всего через несколько дней после выхода OnePlus 9. Продавать смартфон будут на территории Индии и Европы.

Напомним, что не так давно в сети появилась информация, что в рамках серии OnePlus 9 может выйти три смартфона. Есть вероятность, что за третью модель линейки могли принять OnePlus Nord SE.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidcentral