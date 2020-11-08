Вот и всё: OnePlus Watch не будут работать на Wear OS

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Да, вы поняли все правильно: похоже, OnePlus решили сделать из своих первых умных часов фитнес-трекер.

О часах от OnePlus с незамысловатым названием OnePlus Watch мы говорим уже давно и упорно. Производитель до сих пор является одним из самых ярких имен в мире компаний для гиков, и такой удобный гаджет как умные часы многие ждут с нетерпением. Однако их выход откладывается аж с 2016 года.

И поэтому отлично все чаще видеть новости о столь ожидаемом устройстве. И если внешний вид готовящихся часов мы уже можем представить, то операционная система до сих пор была покрыта туманом. Судя по последним утечкам, выбор производителя может разочаровать очень многих.

По словам инсайдера Макса Джамбора, OnePlus Watch не будет работать под управлением операционной системы от Google - Wear OS, разработанной специально для смарт-часов. Учитывая недавнее обновление чипов для умных часов, а также новую версию прошивки Wear OS, значительно улучшившую взаимодействие с часами, эту новость вряд ли стоит воспринимать как хорошую.

Тем не менее, различные техно-издания не особо удивлены данной новостью. Многие производители электроники из Китая частенько используют свою собственную прошивку для носимых устройств.

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Конечно, возможно, Макс хотел сказать, что нас ждет собственный графический интерфейс от OnePlus на основе Wear OS, но верится слабо. Будем ждать официальной информации от производителя.

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Источник: Twitter