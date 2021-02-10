Первые изображения Xiaomi 11T

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Xiaomi 11T может получить такое внешнее исполнение

Если все окажется так, как предсказывают сетевые информаторы, то через две недели состоится премьера XiaoMi 11T и 11T Pro. А уже сегодня мы готовы представить на ваш суд изображение базовой версии. Им с широкой аудиторией поделился вьетнамский ресурс, который утверждает, что именно так и будет выглядеть Xiaomi 11T. Свой рендер новинки выложило в сеть и издание 91mobiles.

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Если изображение достоверное, то оформлением основной камеры и тыльной панели новинка будет выделяться среди всех аппаратов серии Xiaomi 11. Обращает на себя внимание текстурированная задняя крышка Xiaomi 11T, которая вызывает ассоциации с шероховатой поверхностью. Блок тыльной камеры прямоугольный и там выстроились в ряд по вертикали три датчика изображения: два побольше и один чуть меньше.

Справа от них расположилась светодиодная вспышка, лазерный автофокус и есть надпись, указывающая на то, что главный датчик тут разрешением 108-мегапикселей. Несмотря на то, что Xiaomi 11T предложит AMOLED-дисплей, сканер отпечатков пальцев тут будет на боковой грани. Базироваться смартфон должен на чипе Dimensity 1200.

Что думаете о таком дизайне? Нравится ли вам смартфон в таком исполнении?

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Источники: youtube, 91mobiles