Первые подробности о чипе Snapdragon Wear 5100

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Snapdragon Wear 5100 будет четырехъядерным чипом и работа с ПО Wear OS под вопросом

В прошлом месяце Qualcomm официально заявила о том, что увеличит инвестиции в создание чипов для смарт-часов. В 2022 году компания должна показать результат этих усилий — новые процессоры. Что это будут за платформы и когда точно они дебютируют, компания уточнять не стала. Зато ребятам из XDA Developers удалось в коде прошивки Android Wear найти информацию о новом чипе, который, возможно, будет именоваться Snapdragon Wear 5100.

Кодовое название процессора «Monaco» и он будет основан на «бенгальской» платформе Qualcomm. Ожидается, что в состав чипа войдут четыре вычислительных ядра Cortex-A73 и заточен он будет под работу с операционной системой Android 10 и Android 11. Это звучит удивительно и вопрос с поддержкой Wear OS 3 остается открытым.

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Это все, что удалось узнать о потенциальном Snapdragon Wear 5100. Почти наверняка он станет частью программы Wearables Ecosystem Accelerato, о запуске которой ранее объявил чипмейкер. Ее цель помочь сторонним компаниям в создании и выпуске носимых гаджетов. На себя Qualcomm примерит роль посредника или координатора работы различных участников рынка, которые заняты разработкой программного обеспечения и «железа» для носимой электроники.

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Источник: gizmochina