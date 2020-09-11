Первые подробности о Realme C17

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Готовится к выходу бюджетка Realme C17 с Snapdragon 460

Realme компания амбициозная и явно поставила перед собой цель, если не снести Xiaomi, то навязать ей жесткую конкуренцию и оттяпать часть доли. В порыве запала она бомбардирует рынок новинками, забыв о необходимости выстраивать логичный модельный ряд с понятным неймингом и позиционированием. В этом году она уже отметилась анонсом Redme C11, Realme C12 и Realme C15. А вскоре к ним может присоединиться Realme C17.

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По крайней мере на такой нейминг нас ориентируют сетевые источники, которые в модели с индексом RMX2101 увидели будущий Realme C17. Новинка успела засветиться в базе данных бенчмарка Geekbench и удалось узнать, что она получит чип Snapdragon 460, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10.

Эта же модель уже обзавелась сертификатами от регуляторных ведомств NBTC в Таиланде и Sertifikasi в Индонезии. Когда ждать Realme C17 и с какими характеристиками, информации нет. Можно лишь предположить, что нас ждет очередной выносливый бюджетник с емкой батарейкой. Все дело в том, что, начиная с Realme C3 все модели С-серии получали аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч.

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А тем временем идет бойкая торговля Realme 7 и первую партию в 180 тысяч устройств быстро раскупили. Кроме того, компания уже выпустила первое обновление для этой модели.

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Источник: nashvillechatterclass