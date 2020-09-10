Realme 7i показался на Geekbench: как там по синтетике?

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Realme 7i уже успел пройти тест в знаменитом бенчмарке Geekbench.

В начале этой недели мы узнали основные технические характеристики Realme 7i благодаря крупной утечке. А сегодня новинка появилась на сайте бенчмарка GeekBench, где мы увидели подтверждение слухам – смартфон действительно работает под управлением чипсета Snapdragon 662. Также мы узнали, что в топовой модификации нас ждет 8 Гб оперативной памяти, а объем хранилища составит 128 Гб.

По результатам мы узнали, что в одноядерном тесте смартфон набрал 1516 баллов, а в многоядерном – 5420 баллов. Неплохо, учитывая предлагаемый чип.

Realme 7i встанет в один модельный ряд с 7 и 7 Pro, которые были представлены на прошлой неделе в Индии. Нам уже известно, что презентация 7i намечена на 17 сентября.

Напомним, что к другим характеристикам относятся 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и с частотой обновления изображения 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев будет находиться на задней панели устройства. Питать смартфон будет аккумулятор на 5000 мАч, который можно будет подзарядить со скоростью 18 Вт.

Основной блок камеры состоит из 4 модулей: 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного «ультраширика», и двух 2-мегапиксельных камер, скорее всего, сенсора для макросъемки и датчика глубины резкости. Фронтальная камера порадует разрешением 16 Мегапикселей, расположится она в дырке в дисплея сверху слева.

Мероприятие по запуску продаж состоится, скорее всего, в виде стрима. Так или иначе, ждем 17 сентября – Realme известна своей любовью к соцсетям, через них мы все и узнаем.

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Источник: nashvillechatterclass.com



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