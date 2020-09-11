Realme 7 получил первое обновление прошивки

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Не успев толком выйти на рынок, новинка от Realme уже получила обновление.

На прошлой неделе Realme анонсировала обновки в своем модельном ряду – Realme 7 и Realme 7 Pro. И несмотря на то, что младшая версия только сегодня поступила в продажу, производитель уже отправил первое обновление ПО.

Новая версия прошивки под номером RMX2151_11_A.43 обновит патч безопасности на Realme 7 до 5 августа 2020 года и добавит профессиональный режим съемки, присутствующий в версии Pro. Похоже, компания резко осознала, что сильно недооценила возможности процессора младшей версии, либо решила превентивно решить все претензии фанатов.

В новой сборке также реализовано несколько других оптимизаций камеры. Также были внесены мелкие улучшения внешнего вида, например, была обновлена анимация быстрой зарядки. Для пользователей из США и Европы производитель добавил поддержку разблокировки Amazon Alexa при помощи сканера отпечатков пальцев.

Обновление программного обеспечения весит 306 Мб. Первым получат его пользователи из Индии. Скорее всего, покупатели, которые приобрели смартфон сегодня, при первом включении уже получат уведомление о новой версии прошивки.

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Напомним, что сердцем Realme 7 выступает MediaTek Helio G95. В него установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Главный сенсор основной блока камеры, состоящего из четырёх объективов, имеет разрешение 64 Мегапикселя. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч, которую можно зарядить со скоростью до 30 Вт.

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Источник: Fone Arena



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