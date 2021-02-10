Первые подробности об игровых Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro

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Мощное железо, ультрабыстрая зарядка и топовый дисплей

На днях по сети разнесся слух, что свою метавселенную хочет создать китайский гигант Tencent. Чтобы осуществить задуманное, он живо интересуется возможностью прикупить «дочку» Xiaomi — Black Shark, которая на данный момент занята выпуском игровых смартфонов и аксессуаров. Если компаниям удастся договориться, то Black Shark займется созданием устройств виртуальной реальности, а Tencent будет отвечать за программные продукты.

Как близки стороны к завершению сделки, достоверно неизвестно. На данном этапе суббренд Xiaomi продолжает выпуск смартфонов для геймеров, и сетевой информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о серии Black Shark 5. Новинок будет две и их кодовые имена "Katyusha" и "Patriot". Очевидно, что они выйдут на рынок как Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro.

Ожидается, что базовый смартфон получит батарею емкостью 4600 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой, чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и операционную систему Android 12 с оболочкой JoyUI. Аппаратная и программные платформы у Black Shark 5 Pro аналогичные «обычной» версии, но емкость аккумулятора увеличили до 5000 мАч и мощность быстрой зарядки доведут до 120 Вт. Будет у «прошки» еще и 6,8-дюймовый OLED-экран разрешением QuadHD+ с частотой обновления 144 Гц. Представить Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro должны весной нынешнего года.

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Источник: weibo