Первая бета-версия HarmonyOS для смартфонов будет показана еще раньше – 16 декабря

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Huawei всерьез планируют представить HarmonyOS 2.0 16 декабря этого года – осталось ждать совсем чуть-чуть.

Компания Huawei официально объявила о проведении 16 декабря конференции для разработчиков, где будет показана новая бета HarmonyOS версии 2.0. Подробности, содержащиеся в пресс-релизе, включают основные моменты и планы компании на данное мероприятие.

Судя по всему, именно бета-версия HarmonyOS 2.0 станет главным событием мероприятия. Huawei впервые представила HarmonyOS 2.0 в сентябре на конференции разработчиков компании 2020 года. Именно HarmonyOS 2.0 станет первой прошивкой, работающей на смартфонах, и компания сообщила, что запустит бета-тестовую версию для разработчиков до конца 2020 года.

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В рамках конференции Huawei проведет углубленный анализ своего нового программного обеспечения. В состав новой ОС также войдет универсальная платформа разработки приложений DevEco Studio 2.0. В мероприятии должны принять участие технические эксперты и разработчики HarmonyOS, которые смогут лично пообщаться с посетителями конференции.

По слухам, компания также представит график выхода бета-версии HarmonyOS 2.0 для своих смартфонов. Эксперты компании должны будут рассказать об основных особенностях прошивки для смартфонов, а также расписать принципы работы инструментов разработки HarmonyOS 2.0.

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В октябре этого года президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei Ванг Ченглу рассказал, что разработка HarmonyOS 2.0 для смартфонов идет очень хорошо, и все стадии разработки уже готовы. Позднее, в ноябре, Мао Юмин, вице-президент отдела программного обеспечения Huawei, сообщил, что Huawei Mate 40 станет первым смартфоном компании, обновленным на HarmonyOS 2.0.

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Источник: Huawei Central



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