После этого линейка Asus Zenfone точно может исчезнуть: Asus готовится к представлению ROG Phone 8 Ultimate

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Интересно, что там у нас по игровым смартфонам?

Ранее мы говорили о возможном исчезновении линейки смартфонов Asus Zenfone, но информация так и не подтвердилась. Недавно появились новые данные по уже игровой линейке Asus ROG, которая может пополниться одной дополнительной модификацией – ROG Phone 8 Ultimate﻿.





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Мировой дебют серии ROG Phone 7 состоялся в начале этого года в апреле. Телефоны Asus оснащены передовым аппаратным обеспечением, прежде всего, процессором Snapdragon 8 Gen 2, дисплеем E4 AMOLED и большой батареей на 6000 мАч. Хотя до выпуска линейки Asus ROG Phone 8 еще многие месяцы, игровые телефоны впервые появились в Интернете в базе данных IMEI. Новые телефоны должны работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

GSMChina увидела вероятную серию Asus ROG Phone 8 в базе данных IMEI. В новой линейке могут быть три телефона – ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro и ROG Phone 8 Ultimate. Хотя база данных не обнаружила спецификаций телефонов, мы можем узнать номера их моделей. Это может помочь обнаружить телефоны в других базах данных.

Asus ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Ultimate имеют номер модели AI2401_A для мирового рынка. Говорят, что номер модели AI2401_C представляет версии моделей ROG Phone 8 и Ultimate, которые будут продаваться в Китае и Индии. В конце концов, ROG Phone 8 Pro идентифицируется по номеру модели AI2401_E.

Ожидается, что новые игровые телефоны будут представлены на следующий год, вероятно, в первом квартале. Модели ROG Phone 8, как и их предшественники, оснастятся новейшим флагманским процессором Qualcomm, которым станет Snapdragon 8 Gen 3. Эти телефоны также могут оснащаться функциями, ориентированными на игры, такими как ультразвуковые элементы управления AirTrigger, поддерживающие такие жесты как нажатие и подъем, а также таргетинг гироскопом.

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Источник: gsmchina