Все что известно о OnePlus 9RT: характеристики и цена

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OnePlus 9RT будет стоить также как OnePlus 9R, но с лучшей камерой и новой программной платформой

OnePlus сделала себе имя производителя «убийц флагманов». С той поры прошло немного времени, но сам термин затерся и почти исчез. Сейчас компания выпускает отнюдь не дешевые флагманы и пробует свои силы в среднем сегменте. Будущая новинка компании — OnePlus 9RT, который не будет отличаться максимально нажористыми характеристиками. Но это будет интересный для своего класса аппарат.

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Усилиями одного из сетевых информаторов широкой общественности стали известны многие из характеристик новинки. Источник указывает на то, что OnePlus 9RT удостоится 6,55-дюймового Super AMOLED-дисплея E3 от Samsung с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, чипсета Snapdragon 870, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

Емкость батарейки OnePlus 9RT составит 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. Для селфи предложат модуль на 16-мегапикселей Sony IMX471 и основная камера получит набор из трех датчиков 50 Мп Sony IMX766, ширик на 16 Мп Sony IMX481 и монохромный сенсор на 2 Мп.

Из прочих характеристик OnePlus 9RT отметим стекло Gorilla Glass 5 на передней панели, модуль NFC, парочку стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибромотор и специальное матовое стекло Gorilla Glass на тыльной стороне.

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Выход OnePlus 9RT состоится в октябре и на выбор предложат три модификации: 8/128 Гб — $460, 8/256 Гб — $507 и 12/256 Гб — $555. Для сравнения в Китае за OnePlus 9R на старте продаж просили $459 и $505 за версии с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти соответственно. По слухам, новинка будет одним из первых устройств, кто «из коробки» предложит Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS.

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Источник: weibo