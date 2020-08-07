Где купить дешевле?

Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж

07.08.2020 787 0

Похоже, что все скептики, считающие, что хайп вокруг Google Pixel 4a не оправдан, расстроятся от следующей новости. Американская Интернет-площадка Amazon, в понедельник начавшая принимать предзаказы на Pixel 4a еще до официального объявления старта продаж, сегодня отчиталась о невероятной популярности устройства. По данным площадки, среднебюджетник от Google в настоящее время недоступен для покупки после того, как он стал «бестселлером номер один».

 

Читать также:Анонс Google Pixel 4a: для поклонников «чистой» системы и компактных устройств﻿

 

Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж – фото 1

 

Вчера, в четверг, на складах американской версии Amazon закончился весь запас Pixel 4a, отправленный производителем. На странице товара теперь стоит пометка: «Мы не знаем, когда и вернётся ли этот товар на склад».

 

Официальные магазины компании – Google Store и Fi – все еще принимают предварительные заказы перед стартом продаж, намеченным на 20 августа. В сети нет точных данных о количестве продаж на Amazon, но, тем не менее, это впечатляющий результат.

 

Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж – фото 2

 

На данный момент официальная цена смартфона составляет 349 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем прошлогодний Pixel 3a.

 

Напомним, Pixel 4a имеет 5,81-дюймовый экран и работает на базе Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной памяти. Единственный вариант объема хранилища - 128 ГБ, что в два раза больше, чем в прошлом году. Смартфон продается только в одном цвете – черном.

 

В смартфон установлен привычный сенсор на 12.2MP, который мы могли видеть в прошлогоднем флагмане Pixel 4. Датчик отпечатков пальцев расположен сзади. Питает смартфон батарея на 3140 мАч, больше, чем предыдущие аппараты Pixel маленького размера. Как и всегда, Google планирует обновлять этот смартфон хотя бы три года, снабжая его самыми свежими патчами безопасности.

 

Читать также:Все, теперь точно: Google представит Pixel 4a 3 августа﻿

 

Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж – фото 3

 

Источник: Android Police

Pixel 4a Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж