Pixel 4a распродали на Amazon еще до старта продаж

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Похоже, что все скептики, считающие, что хайп вокруг Google Pixel 4a не оправдан, расстроятся от следующей новости. Американская Интернет-площадка Amazon, в понедельник начавшая принимать предзаказы на Pixel 4a еще до официального объявления старта продаж, сегодня отчиталась о невероятной популярности устройства. По данным площадки, среднебюджетник от Google в настоящее время недоступен для покупки после того, как он стал «бестселлером номер один».

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Вчера, в четверг, на складах американской версии Amazon закончился весь запас Pixel 4a, отправленный производителем. На странице товара теперь стоит пометка: «Мы не знаем, когда и вернётся ли этот товар на склад».

Официальные магазины компании – Google Store и Fi – все еще принимают предварительные заказы перед стартом продаж, намеченным на 20 августа. В сети нет точных данных о количестве продаж на Amazon, но, тем не менее, это впечатляющий результат.





На данный момент официальная цена смартфона составляет 349 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем прошлогодний Pixel 3a.

Напомним, Pixel 4a имеет 5,81-дюймовый экран и работает на базе Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной памяти. Единственный вариант объема хранилища - 128 ГБ, что в два раза больше, чем в прошлом году. Смартфон продается только в одном цвете – черном.

В смартфон установлен привычный сенсор на 12.2MP, который мы могли видеть в прошлогоднем флагмане Pixel 4. Датчик отпечатков пальцев расположен сзади. Питает смартфон батарея на 3140 мАч, больше, чем предыдущие аппараты Pixel маленького размера. Как и всегда, Google планирует обновлять этот смартфон хотя бы три года, снабжая его самыми свежими патчами безопасности.

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Источник: Android Police