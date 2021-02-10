Pixel 8 будет меньше, чем Pixel 7, какой дисплей получит новинка?

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Наконец-то у нас будет еще один достойный компактный флагман.

Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro обещают впервые показать на майском мероприятии Google IO. Известный инсайдер Ross Young раскрыл нам характеристики дисплеев будущих флагманов от корпорации добра.

Относительно "прошки" значительных изменений не произошло - это те же 6.7 дюймов, а вот об обычном Pixel 8 есть приятная новость. Прошлогодний Pixel 7 с дисплеем 6.3 дюйма хоть и не был великаном, но действительно компактным его тоже назвать было нельзя.

Будущий Pixel 8 получит дисплей 6.16 дюймов и это означает, что он будет действительно компактным флагманом сравнимым с Galaxy S23 по размерам. Многие люди до сих пор не могут привыкнуть к огромным размерам современных смартфонов, а выбор компактных смартфонов очень маленький, и хорошо, что в этом году будет еще одна достойная альтернатива, потому что выбор это всегда хорошо.

Кстати он также написал, что дисплеи будет производить Samsung и начнется производство в мае месяце. Это означает, что смартфоны вряд ли станут доступны на рынке сразу после анонса.

А вы скучаете по компактным смартфонам или современные лопаты вас полностью устраивают?

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Источник: twitter