Pixel 8 Pro прошел тест на прочность: в этом году смартфон действительно удивил и показал себя лучше чем iPhone 15 Pro Max﻿

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Действительно поражает

Новые Pixel 8 и Pixel 8 Pro уже многие успели получить, и они имеют много улучшений по сравнению со своими предшественниками. Хотя Tensor G3, дисплей, камера и функции искусственного интеллекта являются основными изюминками, есть еще много изменений, которые добавляют к лучшему опыту, чем у предшественника. Например, Pixel 8 Pro выдержал испытание на прочность, и в этом отношении устройство оказалось лучше, чем Pixel 7 Pro, iPhone 15 Pro Max и даже Pixel Fold.

Ютубер Зак из канала JerryRigEverything подверг Pixel 8 Pro многочисленным испытаниям на прочность. Тест на прочность Pixel 8 Pro не принес особых сюрпризов. Телефон работает, как и ожидалось, во всех тестах. Дисплей действительно выгорает под влиянием пламени на время, но вы вряд ли будете держать телефон так близко к пламени в любом случае.

В тесте на гибку Pixel 8 Pro выдерживает без трещин на задней панели, как это произошло с iPhone 15 Pro Max, без трещин на рамке у линий антенн, как это произошло с Pixel 7 Pro, и без катастрофической сборки в другую сторону, как это произошло из Pixel Fold.

Действительно круто, что Pixel 8 Pro вышел на первое место. Этот тест на прочность добавляет контекст долговечности к обещанию Google не только обновлять Pixel 8 Pro в течение семи лет, но и предоставлять запчасти для ремонта в течение семи лет. То, что Pixel 8 Pro выдержал тест на прочность, дает нам уверенность в том, что телефон имеет потенциал прослужить еще несколько лет, не доставляя пользователям хлопот.

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Источник: JerryRigEverything