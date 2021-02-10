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Pixel 8 Pro в цвете Porcelain «засветился» на странице Subscriptions в Google Store

30.08.2023 122 0

Не серый, не белый и не зеленый – уже хорошо

 

Еще неанонсированный Pixel 8 Pro появился в Google Store на странице Google Subscriptions & Services. На фото мужчина звонит по телефону с помощью модели Pixel, которой еще нет в продаже. Изображение заметил и рассказал о нем инсайдер Мишаал Рахман.


Устройство похоже на рендеры и изображения, которые уже просочились в сеть, включая промовидео Google. Альтернативное текстовое описание изображения устраняет все сомнения: «Человек принимает звонок на телефоне Pixel 8 Pro в [цвете] Porcelain».

 

Google Pixel 8 Pro


Дизайн вероятного Google Pixel 8 Pro соответствует более ранним утечкам: стеклянный овал закрывает задние камеры, выступающие в виде полосы. Утечка ничего не говорит о том, что находится внутри.


Некоторые эксперты считают большое количество утечек по Pixel 8 спланированной кампанией. Впрочем, подобная информационная компания всегда сопровождает смартфоны Google.

 

Источник: The Verge

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.08.2023
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Pixel 8 Pro в цвете Porcelain «засветился» на странице Subscriptions в Google Store