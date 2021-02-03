Готовится россыпь новинок от Honor

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В Китае были сертифицированы три смартфона Honor и три носимых гаджета

В январе состоялась премьера Honor V40, который войдет в историю компании, как первый мобильник, вышедший после того, как она ушла из-под крыла Huawei. Honor также излучает оптимизм и полна решимости обойти не только материнскую компании, но и прочих конкурентов на рынке, прежде всего, во флагманском сегменте.

Серьезность намерений бывшей «дочки» Huawei подтверждает и россыпь устройств, которые успели пройти сертификацию в Китае. Так, в базе данных регулятора 3С были обнаружены два смартфона Honor с индексами «HJC-AN90» и «ANA-AL70». Это позволило узнать, что они предложат быструю 65-ваттную зарядку и поддержку сетей 5G. Здесь была найдена информация и о трех носимых гаджетах с модельными номерами «HBE-B39», «KAN-B39» и «MNS-B39», которые получили поддержку зарядки на 5 Вт и Bluetooth 5.1.

В базе данных центра TENAA обнаружились сведения о модели Honor ANA-AL00. Указано, что смартфон обладает дисплеем диагональю 6,1 дюйма, аккумулятором емкостью 3,85 Вт/ч и операционной системой Android 10. Новинка не предложит поддержку 5G и ее габариты составили 148,9х71,06х8,5 мм.

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С какими коммерческими именами устройства выйдут на рынок, не сообщается. Но учитывая то, что гаджеты проходят процедуру сертификации, уже скоро состоится их анонс.

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Источник: gizmochina