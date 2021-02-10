И снова о семействе Galaxy Note. Samsung вернет его

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Новинка в рамках линейки Galaxy Note может появиться в следующем году

В этом году Samsung приняла решение не предлагать обновление Galaxy Note 20. При этом компания заявила, что это вовсе не означает отказ от этой линейки, решено только поставить на паузу выпуск смартфонов этой серии. При этом не было сказано, когда все же Samsung вернется к выпуску устройств этого семейства.

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Среди причин такого шага компания назвала дефицит комплектующих. Хотя было очевидно, что Samsung не стала плодить внутреннюю конкуренцию. Ставка была сделана на Galaxy S21 Ultra, который первым в этой серии предложил поддержку стилуса. Но в отличие от устройств серии Galaxy Note, этот смартфон не предлагает слота для электронного пера с модулем Bluetooth.

Сегодня пришло сообщение, что новинка в рамках серии Galaxy Note появится в следующем году. По слухам, эксперимент с поддержкой стилуса в старшей версии серии Galaxy S оказался неудачным. Компания недовольна статистикой продаж Galaxy S21 Ultra и поэтому вновь решено вернуться к идее выпуска устройства в рамках линейки Galaxy Note. Ранее первой половины 2022 года новинку ждать не стоит.

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Эксперты говорят о том, что наибольшим спросом пользовалась модель Galaxy S21. Так, в Южной Корее на нее пришлось 52% всех продаж семейства Galaxy S21. Тогда как на Galaxy S21 Ultra пришлось 27% всего объема поставленных устройств серии. Среди причин низкого спроса называют высокий ценник и поддержку «урезанного» стилуса без Bluetooth адаптера.

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Источник: mydrivers