По части камер в Samsung Galaxy S22 Ultra все будет практично и без рекордов

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Samsung Galaxy S22 Ultra станет скромной эволюцией в деле мобильной фотографии

Следующий год премьер начнется с флагманов серии Samsung Galaxy S22. Они могут быть не первыми дебютантами 2022 года, но заметными и значимыми — точно. Как ожидается, новый флагман компании придет в трех лицах, где самым выразительным будет Galaxy S22 Ultra. Это будет модель из разряда продвинутых и уберфлагманов. Правда, последние слухи указывают на то, что по части камеры ждать чего-то особо впечатляющего не стоит.

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Сетевые информаторы склоняются к тому, что по части камер новинка будет повторением Galaxy S21 Ultra. По данным ресурса Galaxy Club, флагман вновь получит два телеобъектива на тыльной стороне, один из которых предложит «линзу перископ» и поддержку 10-кратного оптического зума.

Сообщается также, что разрешение обеих телефото объективов в Galaxy S22 Ultra составит 10-мегапикселей, а не 12 Мп как сообщали ранее инсайдеры. Если в итоге такими и будут камеры уберфлагмана, то он не принесет с собой каких-то значимых изменений по части фотовозможностей. Похоже, что компания приняла решение довести до ума и выжать максимум из того, что уже имеет.

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Что касается Galaxy S22 и Galaxy S22+, то тут по части камер изменения произойдут. В частности, предсказывают установку в качестве основного датчик на 50 Мп и широкоугольного разрешением 12 Мп.

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Источник: galaxyclub