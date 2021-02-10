Samsung подтвердила отказ от рекламы в One UI и назвала срок, когда это произойдет

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Уже в конце этого года рекламы на смартфонах Samsung станет меньше

На этой неделе прокатился слух, что Samsung намерена прекратить демонстрировать рекламу в своих штатных приложениях, предустановленных на смартфоны. Рекламные баннеры должны исчезнуть с приходом последующих обновлений One UI. О том, что именно так и произойдет, подтвердил представитель Samsung изданию The Verge.

По его словам, компания решила прекратить показ рекламы в штатных приложениях, включая Samsung Weather, Samsung Pay и Samsung Theme. Само обновление, которое привносит эти изменения, будет готово к концу года. Уменьшение засилья рекламы продиктовано желанием компании предложить клиентам лучшие впечатления от работы с устройствами с учетом их желаний и потребностей.

Точная дата выхода апдейта не названа, но хотя бы есть ориентир, когда он может появиться. Напомним, что с выходом One UI 2.5 компания предложила неотключаемую рекламу. Этот шаг вызвал шквал критики и негатива в сторону компании, которая, не только ломит высокие цены за свои устройства, но еще и пытается получить дополнительный доход от показа рекламы.

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Можно предположить, что обновление будет базироваться на Android 12 и, если это так, то от рекламы избавят только те модели, которые обновят до актуальной версии зеленого робота.

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Источник: theverge