По итогам ноября Poco в тройке лидеров на рынке Индии

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В ноябре по результатам онлайн-продаж в Индии Poco стала третьей

История Poco началась в 2018 году с выходом Pocophone F1, сумевшего наделать немало шума на рынке. Затем наступила пауза, продлившаяся больше года и завершилась она мощным штурмом рынка, который привел к выходу сразу нескольких удачных устройств. А затем Poco объявила о своей независимости и желании продолжить автономное плавание вне «опеки» Xiaomi.

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Сегодня компания решила напомнить о себе и сообщила об очередном достижении — она стала третьим по величине брендом в Индии по итогам ноября 2020 года. Правда, есть важное уточнение. Речь идет об онлайн-продажах устройств и именно по итогам продаж мобильников через точки электронной коммерции Poco и удалось стать третьей в Индии, пропустив вперед Xiaomi и Samsung.

Наибольшей популярностью пользовались смартфоны Poco M2 и Poco C3, что и неудивительно, учитывая низкий уровень жизни в этой стране. Также немаловажно то, что в этот период действовали скидки, которые стимулировали продажи устройств. Какими будут успехи Poco уже в качестве независимого бренда, покажет нынешний год.

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Источник: gizmochina