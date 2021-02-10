Poco F3 уже на финишной прямой к MIUI 14

134

Poco F3 в ближайшее время получит обновление до MIUI 14

Poco F3 – это легендарный смартфон. Snapdragon 870 хоть уже и не молод, но все зубы у него по-прежнему на месте. Он с легкостью пережевывает все, что ему пытаются скормить даже самые ожесточенные геймеры, а относительно повседневной работы претензий к нему не будет еще не один год. Все мы понимаем, что есть тысячи пользователей которые довольны смартфоном и до сих пор не думают о покупке нового.

И все они с нетерпением ждут такой расхваленной MIUI 14 . Едва ли она решит такую доставляющую проблему как работа датчика приближения, но во всем остальном обещает много улучшений в плане скорости работы, функционала и экономии памяти. Я часто вижу комментарии под новостями о MIUI 14 для разных телефонов, о том, когда же появится версия и для вашего аппарата.

И вот китайцы релизнули вторую версию закрытой беты для Евро региона под названием V14.0.2.0.TKHEUXM, базирующуюся на Android 13 . А по моим наблюдениям буквально через неделю после второй беты выходит Recovery прошивка. Поэтому в этой новости я, к сожалению, не смогу предоставить вам ссылку для загрузки, но хочу с радостью вам сообщить, что о вас не забыли, и до конца месяца, а может даже и раньше обновление выйдет в открытый доступ. Я буду внимательно следить за этим вопросом и сразу сообщу вам, когда будет возможность скачать обновление.

Источник: xiaomiui