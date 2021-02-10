POCO F4 GT засветился у регуляторов

621

POCO F4 GT в преддверии анонса начал получать необходимые сертификаты

Уже завтра состоится премьера Redmi K50 Gaming Edition, который поступит в продажу в Китае. Какое-то время новинка будет эксклюзивом для рынка Китая, а потом выйдет и на глобальный рынок. Но сменит название на POCO F4 GT и, похоже, что долго ждать анонса не придется.

POCO F4 GT уже прошел процедуру сертификации в ведомствах FCC, IMEI, EEC и TUV. Данные с сайта Федеральной комиссии по связи США (FCC) указывают на, что смартфон будет поставляться с оболочкой MIUI 13. Устройство предложит поддержку Bluetooth, двухдиапазонного Wi-Fi, Hi-res Audio, и сетей пятого поколения. POCO F4 GT укомплектуют портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками и двухэлементным аккумулятором суммарной емкостью 4560 мАч.

Читать также: Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO ﻿

Больше никаких подробностей о новинке на сайтах регуляторов найти не удалось, но с оглядкой на то, какими чертами наделят Redmi K50 Gaming Edition, уже сейчас можно говорить о том, что POCO F4 GT предложит чип Snapdragon 8 Gen 1, быструю зарядку мощностью 120 Вт, до 12 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти, 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, а также основную камеру с тремя сенсорами, где датчик Sony IMX686 на 64 Мп выступит в качестве главного.

Читать также: Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro: все самое главное об игровых смартфонах

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina