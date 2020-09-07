Poco готовит бюджетку в стиле Poco X3 NFC

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Poco X3 NFC получит лайт-версию?

Компания Poco пытается навязать борьбу Realme в Индии, прежде всего, в среднеценовом сегменте. Но в этом году у нее еще не было чистопородных устройств. Есть большой шанс, что сегодня эта ситуация изменится и компания представит Poco X3 NFC, который не стал продуктом клонирования какого-то устройства из портфолио Redmi.

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Уже завтра производитель отметится еще и анонсом бюджетного Poco M2, который может стать репликой Redmi 9 или Redmi 9C. Но и этим устройством череда анонсов 2020 года не закончится. Инсайдеры уверяют нас, что компания готовит еще один смартфон, который позаимствует у Poco X3 NFC дизайн. Сходство, прежде всего, будет прослеживаться в оформлении блока основной камеры, но датчиков будет два и один из них разрешением 48-мегапикселей. Это и все что известно о новинке.

А сегодня мы будем наблюдать за релизом Poo X3 NFC, которому приписывают IPS-матрицу диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной. Новинка точно будет базироваться на новейшем чипе Snapdragon 732G, а также получит батарейку емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Основная камера должна быть четверной с модулями 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina