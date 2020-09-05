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Начались сливы внешнего вида Redmi Note 10

05.09.2020 2042 3

Redmi Note 10 начал появляться в руках сливщиков и инсайдеров – ждем больше информации совсем скоро.

Рендер Redmi Note 10

 

Redmi, дочка Xiaomi, с самого своего появления была поставщиком того самого «топа за свои деньги», за что китайскую компанию полюбили и любят до сих пор. Кроме отличного ценника за предлагаемые характеристики, компания также старается сохранять определенную преемственность поколений, только с учетом того, что последующее поколение с большой долей вероятностью будет лучше предыдущего. Это должен доказать следующий смартфон компании, Redmi Note 10.

 

О Redmi Note 10 на этой неделе появилось несколько крупных слухов, благодаря которым мы узнали, что устройство будет работать на базе чипа от MediaTek Dimensity 820, тем самым обеспечивая поддержку 5G-сетей.

 

Сегодня же мы получили первую пару «живых» изображений и интересную информацию, что сердцем Redmi Note 10 может выступать Snapdragon 765G.

 

Информация с Redmi Note 10

 

На одном из снимков с ресурса Slashleaks заметно размытое изображение основного блока камеры на задней панели устройства, состоящего из трех датчиков. Около блока камеры видна надпись «48MP». Задняя крышка, сделанная из стекла, изогнута, а дисплей имеет дырку для фронтальной камеры. Также можно заметить кнопку питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев.

 

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Снимок экрана также показывает краткую информацию о новинке. Модель с кодовым номером M2007J22C имеет 8 Гб оперативной памяти. На странице информации также имеется упоминание о тактовой частоте процессора в 2,4 ГГц. Эта деталь является доказательством того, что, скорее всего, нас ждет именно Qualcomm Snapdragon 765G. Конечно, это все слухи, но относиться к ним можно вполне серьезно.

 

Камера Redmi Note 10

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Источник: Slash Leaks


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Xiaomi Redmi Redmi Note 10
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 05.09.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
К 0
Профаны вы. Откуда взяли кнопку питания со встроенным датчиком? Сами придумали. Или вы та ли ввиду выступ слева? А с каких пор такое размещение элементов в смартфонах сяоми слева? Как нужно не уважать свою работу и плевать на авторитет ресурса, чтобы писать такую хуйню?
05.09.2020 23:11
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Игорь Соловьёв 0
лучше бы туда e sim засунули
05.09.2020 22:03
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Lorens -1
Почему на скрине у человека сеть с 4G, хотя я всё понимаю. тем не менее...
05.09.2020 17:53
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Начались сливы внешнего вида Redmi Note 10