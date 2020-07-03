Думали, что знаете о OnePlus Nord всё? Раскрытая сооснователем компании особенность вас удивит

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На рынке осталось совсем немного брендов, которые не штампуют смартфоны каждый. Один из них OnePlus, и это оправдывает столько направленного на новый среднебюджетный OnePlus Nord внимания. О смартфоне ходит множество слухов, часть из которых подогревает сама компания. Вот и сегодня соучредитель корпорации Карл Пей огласил одну невероятно важную особенность новинки.

Флагманская камера в смартфоне дешевле $500

Эту информацию Пей раскрыл в интервью порталу TechRadar. Помимо удивительного и неожиданного высказывания о камере сооснователь OnePlus также раскрыл какой в смартфоне будет процессор. Мы уверенно можем ожидать появления в устройстве Snapdragon 765G.



Карл Пей признал, что камера сейчас является наиболее используемой функцией в смартфоне. По его словам не добившись отличного качества снимков нельзя создать идеальный смартфон.

Он не назвал точную конфигурацию. Было сказано лишь о её «﻿флагманском уровне»﻿. К счастью здесь нам помогли инсайдеры, которые в один голос говорят, что основной модуль OnePlus Nord получит на 64 МП.



Как вы относитесь к камерам в смартфонах? Считаете ли фото и видео возможности ключевым параметром устройства? Делитесь мнением в комментариях.

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Источник: gizchina