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  • Думали, что знаете о OnePlus Nord всё? Раскрытая сооснователем компании особенность вас удивит

Думали, что знаете о OnePlus Nord всё? Раскрытая сооснователем компании особенность вас удивит

03.07.2020 705 2

На рынке осталось совсем немного брендов, которые не штампуют смартфоны каждый. Один из них OnePlus, и это оправдывает столько направленного на новый среднебюджетный OnePlus Nord внимания. О смартфоне ходит множество слухов, часть из которых подогревает сама компания. Вот и сегодня соучредитель корпорации Карл Пей огласил одну невероятно важную особенность новинки.

 

Флагманская камера в смартфоне дешевле $500

OnePlus Nord

 

Эту информацию Пей раскрыл в интервью порталу TechRadar. Помимо удивительного и неожиданного высказывания о камере сооснователь OnePlus также раскрыл какой в смартфоне будет процессор. Мы уверенно можем ожидать появления в устройстве Snapdragon 765G.

 

OnePlus Nord


Карл Пей признал, что камера сейчас является наиболее используемой функцией в смартфоне. По его словам не добившись отличного качества снимков нельзя создать идеальный смартфон.

 

Он не назвал точную конфигурацию. Было сказано лишь о её «﻿флагманском уровне»﻿. К счастью здесь нам помогли инсайдеры, которые в один голос говорят, что основной модуль OnePlus Nord получит на 64 МП.

Как вы относитесь к камерам в смартфонах? Считаете ли фото и видео возможности ключевым параметром устройства? Делитесь мнением в комментариях.

 

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Источник: gizchina

Oneplus OnePlus Nord
Автор: elders0n Дата публикации: 03.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Максим 3
Шок-контент:) вы авторов из akk.net. набрали? По тупости и примитивности заголовков вы точно на их уровне. Жаль, что такого становится все больше на сайте. Неужели так насрать на имидж и авторитет сайта? Так хочется выслужиться?
03.07.2020 08:31
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Иван 4
Невероятно! Шок! Удивление!!!! Ай, да говнописаки или восторженные девицы:)))
03.07.2020 08:14
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Думали, что знаете о OnePlus Nord всё? Раскрытая сооснователем компании особенность вас удивит