Poco M2 должны прокачать

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Poco M2 Reloaded следующий смартфон от бывшей «дочки» Xiaomi

Компания Poco пытается показать, что она независимая и расширяет портфолио смартфонов. Совсем недавно были представлены Poco F3 и Poco X3 Pro, а теперь она готовит обновление в бюджетном сегменте. Компания готовит к дебюту Poco M2 Reloaded, и информация об этой модели была найдена энтузиастами XDA Developers в прошивке MIUI.

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К сожалению, какие-либо технические характеристики смартфона не раскрываются. Но уже название настраивает на то, что новинка не будет как-то кардинально отличаться от Poco M2. Возможно, апгрейд коснется аппаратной платформы и камер новинки, а также «прокачают» программное обеспечение.

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Напомним, что Poco M2 является клоном Redmi 9, который оснастили 6,53-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+, чипом Helio G80, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Питает новинку батарейка емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Имеется фронтальная камера на 8-мегапикселей и основная с четырьмя датчиками 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Пришел Poco M2 на рынок с предустановленной операционной системой Android 10 с надстройкой MIUI 12. Корпус смартфона обладает водоотталкивающим покрытием P2i. Ценники на смартфон стартовали с $150.

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Источник: xda developers