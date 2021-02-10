Цены на устройства Xiaomi вырастут. Все спишут на дефицит компонентов

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Xiaomi готовит фанатов к повышению цен

Кризис, вызванный пандемией коронавируса никуда не делся. На рынке царит дефицит, который заставляет производителей искать пути выхода из этой ситуации. Парадокс дефицита в 2021 года в том, что он существует и это позволяет компаниям объяснять рост цен на электронику.

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Глобальная нехватка чипов, включая аппаратные платформы Qualcomm, привела к тому, что Xiaomi перекинула часть своих заказов на MediaTek. Компания не скрывает того, что живет в условиях дефицита и пытается найти выход. Недавно в ходе общения с журналистами президент Xiaomi Ван Сян обсудил успех компании в четвертом квартале прошлого года, когда она сумела нарастить продажи смартфонов и другой электроники, а также увеличила поступления в собственную казну.

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Обсуждая вопрос с дефицитом комплектующих и чипов, топ-менеджер компании напрямую не сказал, что цены на устройства компании вырастут, но сама тема изменения ценовой политики обсуждается. Так, Ван Сян заявил, что компания продолжит оптимизировать затраты на аппаратные решения и пообещал, что сделают все возможное, чтобы предложить пользователям оптимальные ценники, которые только возможны. Но «иногда, возможно, нам придется переложить увеличение стоимости комплектующих на потребителей в разных случаях», резюмировал топ-менеджер компании.

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Совершенно очевидно, что Xiaomi готовит потребителей к тому, что стоимость устройств вырастет, а все пишут на дефицит комплектующих и рост цен на них. Насколько могут увеличиться ценники, не сообщается. Нам остается только гадать, насколько вырастет цена на электронику и насколько болезненным это в итоге окажется для массового потребителя.

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Источник: androidauthority