Poco M3 Pro 5G: пресс-изображение и характеристики

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Poco вновь принимает эстафету у Redmi: «переделанный» Redmi Note 10 5G — Poco M3 Pro 5G

Poco, который позиционирует себя как независимый бренд, готовится представить свою очередную новинку. Имя ей Poco M3 Pro 5G и анонс ее состоится 19 мая. О предстоящей премьере смартфона поведал сам производитель, а слоган устройства «больше скорости, больше всего».

Poco M3 Pro 5G вряд ли для кого-то станет откровением, в модельном ряду Xiaomi уже есть аналогичная модель, но с другим именем. «Бывший» суббренд четко следует излюбленной стратегии — ребрендинг устройств Redmi. На этот раз смена шильдика ожидает Redmi Note 10 5G.

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Инсайдеры уже успели слить в сеть пресс-рендер смартфона, который указывает на то, что для самоидентификации Poco M3 Pro 5G получит немного переработанный модуль основной камеры на манер Poco M3, где логотип компании вынесли ниже датчиков изображения, а не справа, как у базовой версии.

Poco M3 Pro 5G предложит процессор Dimensity 700, трехкомпонентную тыльную камеру 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, селфи-модуль на 8 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Дисплей будет диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, реализуют быструю зарядку мощностью 18 Вт и, наверное, стоит ждать модуль NFC.

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Пожалуй, главный вопрос: что с ценой? Насколько смогут мирно сосуществовать в модельном ряду компании минимум два одинаковых смартфона, не породит ли она внутренний каннибализм? Хотя, не исключено, что Poco M3 Pro 5G будет чисто историей для рынка Индии.

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Источник: twitter