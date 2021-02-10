Poco M5 – король бюджетного сегмента снова со скидкой всего за 3 819!

107

Настоящий топ!

Несмотря на разнообразие в бюджетном сегменте смартфонов, очень сложно найти действительно продуктивное и интересное устройство. Настоящим королем среди подобных смартфонов остается Poco M5.

Его дизайн несколько выделяется посреди остальных, но стилизацией под кожу уже никого не удивить. Смартфон собран качественно и практично. Из приятных фишек производитель добавил возможность устанавливать две SIM-карты и карту памяти. Кроме этого, если вы до сих пор любите слушать музыку в ведущих наушниках, для вас хорошая новость – устройство оснащено разъемом 3.5 мм (mini-Jack).

Он оснащен великолепным 6,58" IPS-дисплеем с частотой обновления 90Гц, который передает отличную картинку. Вам никогда не нужно будет беспокоиться об усталости глаз, ведь ШИМ здесь нет.

Poco M5 получил популярный и очень производительный для сегмента процессор – Mediatek Helio G99. Данный чип является конкурентом Snapdragon 600-й серии и лишь чуть-чуть уступает Snapdragon 695, что стоит значительно выше по цене.

Основной сенсор – 50 Мп, есть еще 2 Мп макро и 2 Мп вспомогательный датчик глубины. Камеры не хватают звезды с неба, но откровенно плохими их тоже не назовешь. Смартфон хорошо фотографирует в хорошем освещении.

Современный стандарт для бюджетников – 5000 мАч, и POCO M5 от него тоже не отходит. Поддерживается быстрая зарядка, но всего 18 Вт, хотя для смартфона это вполне нормально, ведь процессор обеспечивает невероятно автономность.

Приобрести устройство можно по ссылке:

Poco M5 4/128 Гб - 3 819 грн ($100)

Чтобы заказать правильно и быстро в любой город Украины, читайте нашу подробную инструкцию:﻿

Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины

А чтобы быть в курсе лучших предложений – рекомендуем подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина .