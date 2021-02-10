POCO выпустит смартфон с 120-ваттной зарядкой и Dimensity 8000

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Увы, очередной ребрендинг

Ни для кого не секрет, что уже целый ряд моделей Redmi меняли шильдик и выходили на глобальный рынок по маркой POCO. Это уже стало традицией и, по всей видимости, нарушать ее компания не намерена. В планах устроить ребрендинг Redmi Note 11T Pro.

До конца мая компания обещает премьеру Redmi Note 11T и Redmi Note 11T Pro, где ключевой акцент будет сделан на производительности. Так базовая модель может предложить чип Dimensity 1300, а «прошка» должна базироваться на Dimensity 8000. Выйдет ли за пределы Китая Redmi Note 11T, информации нет, а вот Redmi Note 11T Pro появится на глобальном рынке, но под брендом POCO.

В пользу этого говорит информация с сайта Федеральной комиссии по связи США (FCC). Там были найдены сведения об устройстве с модельным номером 22041216UG, которое, как ожидается, станет переименованной версией Redmi Note 11T Pro и выйдет на рынок под брендом POCO. По сведениям регулятора, смартфон будет работать под управлением MIUI 13, предложит 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

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Какой нейминг в итоге получит новинка от POCO, сведений нет. Она должна предложить 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой.

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Источник: gizmochina