Xiaomi 12 Ultra: фото, характеристики и цена

342

Последние подробности о уберфлагмане

К числу заметных флагманов второй половины года можно отнести Xiaomi 12 Ultra. Это будет ультимативный по «железу» и камерам смартфон, который будет штурмовать вершину рейтинга камерофонов DxOMark. То, что в смартфоне сделают ставку на камеру, будет прослеживаться не только на аппаратном уровне, но и визуально.

Читать также: Первые детали о Xiaomi 12 Lite 5G NE ﻿

После череды различных рендеров Xiaomi 12 Ultra, в сеть выложили снимок, на котором, как утверждается, изображен прототип будущего флагмана в белом цвете. Нам показали огромный блок камер, который возвышается как постамент на тыльной стороне. Это здорово прибавляет габаритов флагману визуально. Только, если у предшественника выступ был прямоугольный и вмещал дополнительный экран, то у Xiaomi 12 Ultra площадка для датчиков круглой формы и на этот раз от установки миниатюрного дисплея отказались.

Простой подсчет показал, что основная камера Xiaomi 12 Ultra должна предложить четыре датчика, где помимо главного и широкоугольного, может быть телеобъектив или зум-перископ. Обращает на себя внимание надпись о поддержки 120-кратного цифрового зума и логотип Leica. Слухи указывают на то, что в качестве ключевого выступит сенсор Sony IMX989 на 50 Мп и размером 1 дюйм. Можно не сомневаться, что система оптической стабилизации изображения камере Xiaomi 12 Ultra будет положена.

Читать также: Представлен Redmi 10 2022: второй заход с рядом изменений ﻿

Слухи приписывают Xiaomi 12 Ultra защиту от воды IP68, стереодинамики, 6,73-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Ценник должен стартовать с отметки $900 и преодолеет рубеж в $1000 за старшие модификации.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: weibo