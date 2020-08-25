Poco X3 может предложить флагманский дисплей и емкую батарейку

703

120-Гц экран, аккумулятор на 5160 мАч и квадрокамера — черты Poco X3?

В этом году «независимый» суббренд Xiaomi — Poco занялся клонированием моделей Redmi. Будет интересно посмотреть на статистику продаж устройств компании в этом году, чтобы понять, сколько людей «купились» на фокусы с ребрендингом. Но остается надежда, что под брендом Poco все же выйдет модель, которую нельзя будет назвать репликой какого-то смартфона Xiaomi.

Тут и инсайдеры подливают в масла в огонь, обещая скорый дебют Poco X3, который не будет похож на другие устройства. Есть информация, что модельный номер новинки «M2007J20CG» и она уже успела обзавестись сертификатом Федеральной Комиссии по связи США (FCC). По данным ведомства, смартфон обладает аккумулятором емкостью 5160 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Заявлена поддержка двух симок, Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

Читать также: Xiaomi зарегистрировала патент на необычный дизайн смартфона с выезжающей камерой

Ранее в сети уже мелькала информация, что Poco готовит к выходу мобильник, который получит 120-герцовый OLED-дисплей и многомодульную основную камеру с ключевым сенсором на 64-мегапикселя. Его аппаратной платформой должен стать чип Snapdragon 765G.

Но, пока эта информация ещё под вопросом, так как, по слухам, смартфон будет относиться к сегменту недорогих устройств и вышеперечисленные характеристики выглядят как-то уж слишком "сладко"... Скорее всего матрица будет IPS, а процессор без поддержки 5G (вероятнее всего, совершенно новое решение от Qualcomm).

Возможно, речь идет об одном и том же смартфоне. Название Poco X3 пока условное и компании ничего не мешает назвать новинку иначе. Ее сертификация в FCC указывает на то, что анонс можно ждать уже достаточно скоро, а значит, все вопросы о смартфоне могут быть вскоре сняты.

Читать также: Poco X3 120 Гц и у нас. Дешёвые Apple Watch SE, Samsung Galaxy S21 и др.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: mydrivers