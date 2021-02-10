POCO X3 Pro, настало и его звездное время

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POCO X3 Pro получил глобальную MIUI 14

Вот и дошел черед получать обновления к народному любимцуPOCO X3 Pro . Этот смартфон очень популярен в нашей стране. Мы неоднократно рекомендовали его к покупке за мощнейший процессор для своей ценовой категории. Да и в целом смартфон достаточно сбалансирован по своим характеристикам.

Poco X3 Pro был представлен в 2021 году. Он имеет 6,67-дюймовый IPS дисплей с частотой 120 Гц, батарею на 5000 мАч и процессор Snapdragon 860. С конвейера он выходил из MIUI 12 на базе Android 11 на борту. Сейчас устройство получило уже второе обновление Android и третье обновление MIUI. Его текущая версия V14.0.1.0.TJUMIXM.

Судя по стандартным срокам поддержки, это обновление будет последним в жизненном цикле смартфона. С одной стороны, это хорошая новость, потому что версия MIUI 14 считается одной из самых удачных за последние годы и никакая гипотетическая MIUI 15 не сделает этот аппарат менее стабильным. С другой стороны немного грустно, что смартфон с таким потенциалом понемногу спишут и забудут.

Прошивка еще не начала массово рассылаться пользователям, поэтому если вы хотите получить новый опыт пользования прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и загрузить прошивку с сайта. Напомню, что это официальный глобальный релиз и устанавливая его вы ничем не рискуете. Те, кто установят новую прошивку, обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Источник: xiaomiui.net