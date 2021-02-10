POCO X4, POCO F4 GT, Redmi Note 11 и другие модели Xiaomi сертифицированы в России

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Смартфоны, которые должны добраться до рынка России

Декабрь обещает быть жарким для Xiaomi. Компания готовится представить флагман Xiaomi 12, его компактную вариацию Xiaomi 12X, а также покажет, как эволюционировала фирменная оболочка и какие новые фишки придумали для MIUI 13. Как скоро новинки появятся на глобальном рынке неизвестно. Зато появилась информации, какие модели компании стоит ждать на рынке России в следующем году.

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В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который публикуется н сайте Евразийской экономической комиссии, появилась информация о еще не представленных смартфонах компании. Так, процедуру сертификации прошли модели с индексами 2201116 PG и 21121210G, которые, как предполагается, будут известны на глобальном рынке как POCO X4 и POCO F4 GT.

Еще одними новинками, которые доберутся до рынка России могут стать Redmi 10A и Redmi 10C, получившие модельные номера 220333QAG и 220333QNY. Эти смартфоны также прошли процедуру сертификации в ЕЭК. Появятся на российском рынке и смартфоны серии Redmi Note 11. А вот когда ждать выход новинок информации нет. Есть лишь предположение, что они могут дебютировать в первом квартале следующего года.

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Источник: twitter