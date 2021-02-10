POCO X5 5G – яркий, мощный и недорогой смартфон доступен всего от 6 320

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ТОП среди среднего класса

POCO X5 5G – смартфон среднего класса, который смог завоевать сердца фанатов бренда из-за своих отличных характеристик и умеренной стоимости.

Этот красавец не маленький, здесь установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей на целых 120 Гц, а плотность 395ppi пикселей, что является отличным показателем в этом ценовом сегменте. Дисплей яркий, цвета насыщенные, пиковая яркость 1200 нит, поэтому вы сможете все увидеть даже в самый яркий солнечный день.

Poco X5 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695 5G, это великолепный процессор для данного смартфона, ведь он обеспечивает не только хорошую производительность, но и энергоэффективность. Смартфон хорошо тянет современные игры, пользователи отмечают отличную стабильную работу по повседневным делам, таким как просмотр видео, вебсерфинг и мессенджеры.

Ожидаемо, что смартфон получил аккумулятор в 5000 мАч, но напоминаем, что одной из главных фишек девайса является его энергоэффективный процессор, поэтому смартфон действительно себя показывает хорошо по времени автономной работы, его хватает даже больше, чем на день активного использования. Но скорость зарядки здесь не самая мощная в 33 Вт, хотя, ввиду класса устройства, достаточно стандартная.

Poco X5 5G имеет блок, состоящий из трех сенсоров: 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельного макросенсора. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный сенсор. Главный сенсор делает отличные снимки при хорошей освещенности, динамический диапазон также хорош, датчик способен захватывать широкий диапазон тонов.

Смартфон действительно себя достойно показывает, особенно на фоне конкурентов, у него отличный дисплей 120 Гц, энергоэффективный процессор, неплохие камеры и узнаваемый дизайн. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

POCO X5 5G 6/128 ГБ - 6 320 грн.

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