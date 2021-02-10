Poco X5 GT – скоро увидим еще одну новинку?
Бренд Poco совсем недавно порадовал фанатов новыми смартфонами Poco X5 и Poco X5 Pro. Но в сети уже начала появляться информация о Poco X5 GT. Правда ли эта модель скоро получится, и какие характеристики у нее будет?
Poco X5 GT – это Redmi Note 12 Turbo!
Poco X5 GT уже засветился в регуляторе BIS. Там телефон проходит под кодом 23049PCD8I. Очевидно, в скором времени модель будет представлена на индийском рынке.
Поскольку Poco X5 – это копия Redmi Note 12 Pro 5G, а Poco X5 Pro – глобальная версия Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition, многие инсайдеры предполагают, что Poco X5 GT станет ребрендингом Redmi Note 12 Turbo.
Redmi Note 12 Turbo еще официально не вышел, но некоторые характеристики уже просочились в сеть. По предположениям, Redmi Note 12 Turbo (как и Poco X5 GT), получит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройную камеру с 50-мегапик. батареей на 5500 мАч и быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Характеристики достаточно солидные и интересные. Единственный вопрос состоит в цене, которую озвучат уже на презентации. Будет ли это ТОП за свои деньги – скорее всего, да. Так что нам осталось дождаться анонса Redmi Note 12 Turbo, и потом уже можно будет делать выводы по Poco X5 GT.
Источник: Gizmochina
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