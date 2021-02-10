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Бренд Poco совсем недавно порадовал фанатов новыми смартфонами Poco X5 и Poco X5 Pro. Но в сети уже начала появляться информация о Poco X5 GT. Правда ли эта модель скоро получится, и какие характеристики у нее будет?

Poco X5 GT – это Redmi Note 12 Turbo!

Poco X5 GT уже засветился в регуляторе BIS. Там телефон проходит под кодом 23049PCD8I. Очевидно, в скором времени модель будет представлена ​​на индийском рынке.

Поскольку Poco X5 – это копия Redmi Note 12 Pro 5G, а Poco X5 Pro – глобальная версия Redmi Note 12 Pro 5G Speed ​​Edition, многие инсайдеры предполагают, что Poco X5 GT станет ребрендингом Redmi Note 12 Turbo.

Redmi Note 12 Turbo еще официально не вышел, но некоторые характеристики уже просочились в сеть. По предположениям, Redmi Note 12 Turbo (как и Poco X5 GT), получит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройную камеру с 50-мегапик. батареей на 5500 мАч и быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Характеристики достаточно солидные и интересные. Единственный вопрос состоит в цене, которую озвучат уже на презентации. Будет ли это ТОП за свои деньги – скорее всего, да. Так что нам осталось дождаться анонса Redmi Note 12 Turbo, и потом уже можно будет делать выводы по Poco X5 GT.

Источник: Gizmochina

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