Poco X5 Pro 5G – привлекательный, мощный и недорогой смартфон доступен всего за 8415

102

Симпатичный, мощный и со скидкой

Poco X5 Pro 5G предлагает неплохую производительность по отношению к собственной цене, особенно когда на него есть существенная скидка. Это привлекательный снаружи и приятный на ощупь недорогой смартфон в узнаваемом стиле Poco. На качественный дисплей с высокой яркостью хочется смотреть еще и еще, а благодаря емкому аккумулятору он не погаснет в неудобный момент.









Именно эта модель Poco получила на редкость удачный дизайн. Смартфон не кажется пятнистым и полосатым даже в желтой версии – кроме нее еще есть голубая и черная. Формы корпуса подчеркнуто прямоугольные и лаконичные, здесь нет лишних закруглений. Рамка экрана не самая узкая, но не кажется и слишком широкой.





Экран 6,67” AMOLED с разрешением 1080 x 2400 точек и частотой 120 Гц воспроизводит 1 млрд цветов и поддерживает Dolby Vision и HDR10+. Типичная яркость 500 болт и максимальная 900 болт позволяют рассмотреть изображение на экране даже при ярком освещении.

Процессор Qualcomm Snapdragon 778G известен своей производительностью. Программы и игры работают плавно благодаря 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, которую дополняет соответственно 128 ГБ или 256 ГБ накопитель.

X5 Pro 5G оснащен хорошей камерой 108 Мп, 1/1,52″, 0,7 мкм, f/1,9, но нет телеобъектива. У нее есть два режима – 12 МП 9 на 1 пиксель и полный 108 МП, хотя фото в этих режимах сложно отличить. Остальные две камеры – обычные заглушки, 8 МП широкоугольная и 2 МП макро.









Из беспроводных соединений доступны Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, присутствует NFC. Чего нет, так это слота microSD. Вместо этого есть батарея 5000 мАч и быстрая зарядка на 67 Вт.





Купить Poco X5 Pro 5G с купоном $2 и $15 скидкой по промокоду 915 можно по ссылке:

Poco X5 Pro 5G – ﻿8415 грн







Чтобы сделать это правильно и быстро, читайте нашу подробную инструкцию:

Как заказывать посылки Aliexpress

