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Poco X6 и Poco X6 Pro официально представлены: MediaTek Dimensity 8300-Ultra, HyperOS, 120 Гц дисплей

11.01.2024 210 0

Любимая серия получила обновление

Долгожданные смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro были представлены сегодня в Индии. Эта легендарная серия радует нас каждый год непревзойденными возможностями, поэтому давайте посмотрим, что в этом году компания нам предложит…

 

Poco X Series

 

Особенностью этих двух телефонов есть новые и мощные SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra, хорошие дисплеи и камеры. Но самое интересное, пожалуй, это цена этих смартфонов.

 

Poco X6

Poco X6 оснащен 6,67” AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, поддержкой частоты обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Он работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, хотя это не самый лучший процессор из серии, но уже успел себя зарекомендовать.

 

Poco X6

 

Смартфон сравнили с прямым конкурентом – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, который, по традиции, оказался слабее.

 

Poco X6﻿

 

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5 100 мАч, а также быструю зарядку мощностью 67 Вт, поставляемую в комплекте. Poco X6 Pro имеет сертификат IP54.

 

Для фотосъемки Poco X6 оснащен тройной камерой, включающей 64 Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.79, стабилизации изображения OIS и EIS. Наряду с ним используется сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив на 2 Мп. Для селфи Poco X6 оснащен 16-мегапиксельной передней камерой.

 

Смартфон будет доступен в цветах Mirror Black и Snowstorm White.

 

Смартфон доступен в трех вариантах:

 

  • 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти: 19 999 рупий (~$240)
  • 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти: 21 999 рупий (~$265)
  • 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти: 22 999 рупий (~$277)

 

Poco X6 Pro

Что касается Poco X6 Pro, то он оснащен 6,67” POLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K. Пиковая яркость составляет 1800 нит. За работу смартфона отвечает SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Для подзарядки используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

 

Poco X6 Pro

 

Кроме этого смартфон получил впечатляющие 1464228 баллов AnTuTu.

 

Poco X6 Pro﻿

 

Для фотосъемки Poco X6 Pro оснащен тройной камерой, состоящей из 64-мегапиксельного основного сенсора с диафрагмой f/1.79 и стабилизацией изображения OIS и EIS. Модуль камеры также включает 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив с разрешением 2 Мп. Для селфи X6 Pro оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

 

Poco X6 Pro

 

В то время как Poco X6 работает под управлением MIUI 14 на базе Android 14, Poco X6 Pro является первым смартфоном в Индии, который поставляется с HyperOS "из коробки". HyperOS – это часть "большого видения" Xiaomi, целью которого является создание общей платформы, подобной iOS, для всех своих устройств во всех сегментах и категориях. HyperOS накладывается на операционную систему Android от Google и только сейчас начала устанавливаться на смартфоны. На презентацию было рассказано обо всех преимуществах и скорости работы новой операционной системы.

 

HyperOS

 

Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Poco Yellow (стилизованный под кожу), Racing Grey и Spectre Black.

 

Poco X6 Series

 

Poco X6 Pro доступен в двух вариантах:

 

  • 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ ﻿памяти: 24 999 рупий (~$300)
  • 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти: 26 999 рупий (~$325)

 

Источник: POCO India

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 11.01.2024
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Poco X6 и Poco X6 Pro официально представлены: MediaTek Dimensity 8300-Ultra, HyperOS, 120 Гц дисплей