Poco X6 и Poco X6 Pro официально представлены: MediaTek Dimensity 8300-Ultra, HyperOS, 120 Гц дисплей

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Любимая серия получила обновление

Долгожданные смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro были представлены сегодня в Индии. Эта легендарная серия радует нас каждый год непревзойденными возможностями, поэтому давайте посмотрим, что в этом году компания нам предложит…

Особенностью этих двух телефонов есть новые и мощные SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra, хорошие дисплеи и камеры. Но самое интересное, пожалуй, это цена этих смартфонов.

Poco X6

Poco X6 оснащен 6,67” AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, поддержкой частоты обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Он работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, хотя это не самый лучший процессор из серии, но уже успел себя зарекомендовать.

Смартфон сравнили с прямым конкурентом – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, который, по традиции, оказался слабее.

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Смартфон получил аккумулятор емкостью 5 100 мАч, а также быструю зарядку мощностью 67 Вт, поставляемую в комплекте. Poco X6 Pro имеет сертификат IP54.

Для фотосъемки Poco X6 оснащен тройной камерой, включающей 64 Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.79, стабилизации изображения OIS и EIS. Наряду с ним используется сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив на 2 Мп. Для селфи Poco X6 оснащен 16-мегапиксельной передней камерой.

Смартфон будет доступен в цветах Mirror Black и Snowstorm White.

Смартфон доступен в трех вариантах:

8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти: 19 999 рупий (~$240)

12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти: 21 999 рупий (~$265)

12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти: 22 999 рупий (~$277)

Poco X6 Pro

Что касается Poco X6 Pro, то он оснащен 6,67” POLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K. Пиковая яркость составляет 1800 нит. За работу смартфона отвечает SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Для подзарядки используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Кроме этого смартфон получил впечатляющие 1464228 баллов AnTuTu.

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Для фотосъемки Poco X6 Pro оснащен тройной камерой, состоящей из 64-мегапиксельного основного сенсора с диафрагмой f/1.79 и стабилизацией изображения OIS и EIS. Модуль камеры также включает 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив с разрешением 2 Мп. Для селфи X6 Pro оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

В то время как Poco X6 работает под управлением MIUI 14 на базе Android 14, Poco X6 Pro является первым смартфоном в Индии, который поставляется с HyperOS "из коробки". HyperOS – это часть "большого видения" Xiaomi, целью которого является создание общей платформы, подобной iOS, для всех своих устройств во всех сегментах и категориях. HyperOS накладывается на операционную систему Android от Google и только сейчас начала устанавливаться на смартфоны. На презентацию было рассказано обо всех преимуществах и скорости работы новой операционной системы.

Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Poco Yellow (стилизованный под кожу), Racing Grey и Spectre Black.

Poco X6 Pro доступен в двух вариантах:

8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ ﻿памяти: 24 999 рупий (~$300)

﻿памяти: 24 999 рупий (~$300) 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти: 26 999 рупий (~$325)

Источник: POCO India