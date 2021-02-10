Подробности о Honor Magic 4 Lite

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Еще одна модель с Snapdragon 695

На прошедшей выставке MWC 2022 были представлены Honor Magic 4 и Honor Magic 4 Pro. На этой неделе к ним присоединился Honor Magic 4 Ultimate Edition, а чуть позже линейка будет насчитывать уже четыре модели. Семейство устройств пополнит Honor Magic 4 Lite и благодаря изданию Appuals мы знаем, какие характеристики он получит.

Сообщается, что Honor Magic 4 Lite предложит 6,81-дюймовый экран разрешением 2388х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, селфи-модуль на 16-мегапикселей и операционную систему Android 11 с надстройкой от производителя Magic UI 6.

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За автономность работы Honor Magic 4 Lite будет отвечать аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Предложат боковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, защиту от брызг IPX2, поддержку NFC, GPS и Wi-Fi 5. В качестве аппаратной платформы смартфон предложит Snapdragon 695 в тандеме с 6 Гб оперативной памяти. Постоянной будет 128 Гб. Ценник на Honor Magic 4 Lite может составить 299 евро. Когда состоится премьера смартфона, не сообщается.

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Источник: gizmochina