Подробности о новых смарт-часах Realme Watch T1

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Realme Watch T1 могут стать премиальными умными часами компании

На 19 октября Realme запланировала свою очередную презентацию, на которой должна представить смартфоны Realme GT Neo 2T и Realme Q3s. По слухам, в числе дебютантов могут оказаться смарт-часы Realme Watch T1. Но есть вероятность, что показать гаджет могут на день раньше. Каким он будет уже сегодня рассказал один из инсайдеров.

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По его информации, Realme Watch T1 получат корпус из нержавеющей стали и круглый циферблат, а на торце предложат две механические кнопки для управления интерфейсом. Предполагается, что смарт-часы получат поддержку голосовых вызовов, полный набор датчиков для отслеживания физической активности и состояния здоровья.

Если говорить о Realme Q3s, который должны представить на предстоящей мероприятии, то он предложит 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, селфи-камеру на 16 Мп, чипсет Snapdragon 778G, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Основная камера предложит три датчика изображения 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп и операционную систему Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

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realme GT Neo 2T будет выделяться чипом Dimensity 1200AI, экраном диагональю 6,43 дюйма, фронтальной камерой на 16-мегапикселей, батарейкой емкостью 4500 мАч и основной камерой с сенсорами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: 91mobiles