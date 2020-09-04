Блогер заглянул внутрь Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Кое-что интересное удалось обнаружить

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Внутри Samsung Galaxy Note 20 Ultra стоят разные элементы охлаждения, и они зависят от модели чипа

Уже достаточно давно идет противостояние чипов Qualcomm и Samsung, когда сторонники первых крайне негативно отзываются о процессорах Exynos, призывая южнокорейского гиганта отказаться от них в своих флагманах. В числе ключевых претензий к SoC Exynos называют склонность перегреву и агрессивный жор батарейки. Увы, этим «болезням» подвержен и Exynos 990, который вчистую проигрывает Snapdragon 865+.

Это подтвердил известный блогер и автор канала JerryRigEverything, который сумел раздобыть на тест Samsung Galaxy Note 20 Ultra в двух обличиях: с Exynos 990 и Snapdragon 865+. По итогам прогонки обеих моделей в Geekbench, лидером в забеге стал продукт Qualcomm, и он же предпочтительнее выглядит по части экономного расхода энергии аккумулятора.

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Помимо замера производительности устройств, блогеру пришла в голову идея разобрать оба смартфона. И вот тут оказалось, что девайсы получили различную систему охлаждения. Если в случае с Exynos 990 производитель предложил медную испарительную камеру, то модификация с Snapdragon 865 щеголяет графитовой подложкой. Блогер пошел дальше и поменял местами пластины охлаждения, установив медную в версии с чипом от Qualcomm, а графитовую отправил внутрь устройства с Exynos.

Серьезного эффекта эта манипуляция на Galaxy Note 20 Ultra с фирменным чипом не оказала. Графитовая подложка справляется со своими функциями охлаждения эффективнее медного аналога, но разница незначительная и не решает проблем. Этот тест только в очередной раз показал, что чип Exynos далек от совершенства и компании есть над чем работать. Но вот почему Samsung пошла по пути использования разных систем охлаждения, непонятно. Возможно, мы еще услышим комментарий компании по этому вопросу.

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Источник: youtube