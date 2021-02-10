Подробности о Xiaomi Mi Pad 5: доступный айпад для тех, кто предпочитает Android

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Мощное «железо», быстрая зарядка и камеры как у смартфонов

Не секрет, что Xiaomi возвращается на рынок планшетов и готовится представить Xiaomi Mi Pad 5 сразу в трех версиях. Две «старшие» получат чипсет Snapdragon 870 и «младшая» — Snapdragon 860. На глобальный рынок выйдет только последняя из модификаций, а вот варианты получше не покинут пределы Китая. Подоспели новые подробности о том, какими будут планшеты.

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Ожидается, что модификации с Snapdragon 870 получат название Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, а версия с Snapdragon 860 — Xiaomi Mi Pad 5 Lite. Помимо чуть более мощного чипа, «старшие» модели будут выделять наличием 67-ваттной зарядки, а лайт-версия будет довольствоваться зарядкой на 30 Вт.

Базовый планшет серии и «прошка» удостоятся аккумулятора емкостью 8750 мАч, 10,9-дюймовой IPS-панели с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К (2560х1600 точек). Xiaomi Mi Pad 5 будет обладать 12 Мп камерой, а Pro-версии дадут датчик на 48-мегапикселей.

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Есть также предсказание, что может выйти версия с Snapdragon 768G на борту и склонны к тому, что появится она под брендом Redmi. Так это или нет, узнаем в августе, когда и должна состояться премьера семейства Xiaomi Mi Pad 5.

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Источник: 91mobiles