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Новые детали о Xiaomi Mi Mix 4

29.07.2021 234 0

Xiaomi Mi Mix 4 уже появился в TENAA и ждем, когда там выложат полный перечень характеристик

В августе Xiaomi устроит свой аналог Unpacked, где покажет целую россыпь устройств, а само мероприятие по своей масштабности не будет уступать тому, которое проведет Samsung. Звездой ивента станет Xiaomi Mi Mix 4, который постепенно обрастает подробностями.

 

Новые детали о Xiaomi Mi Mix 4 – фото 1

 Концепт

 

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Похоже, что новинка уже начала проходить процедуру сертификации в различных ведомствах и одним из органов, куда она заглянула за одобрением оказался центр TENAA. Именно там была найдена информация об устройстве с модельным номером M2016118C, который, как предполагается, дебютирует как Xiaomi Mi Mix 4.

 

Новые детали о Xiaomi Mi Mix 4 – фото 2

 

Появление смартфона у регулятора позволило узнать, что он будет доступен минимум в двух модификациях с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти. Возможно, к ним присоединится еще версия с 12/512 Гб памяти. Ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 первым «из коробки» получит MIUI 13, которая должна принести с собой функцию виртуального наращивания оперативки.

 

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По имеющимся слухам, Xiaomi Mi Mix 4 предложит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с изогнутыми кромками по бокам. Построен он должен быть на Snapdragon 888/888+, предложит оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, быструю зарядку на 120 Вт и 50 Мп датчик в качестве главного в основной камере. Главной же фишкой новинки станет камера под дисплеем, которая должна быть практически невидимой. Осталось узнать, как будут обстоять дела с качеством фоточек.

 

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Источник: gizmochina

Xiaomi Mi Mix 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.07.2021

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Новые детали о Xiaomi Mi Mix 4