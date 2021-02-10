Похоже, Vivo NEX 5 показался на первом реальном фото

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Обнародовали фоточку с демонстрацией дизайна основной камеры Vivo NEX 5

Если верить слухам, то февраль обещает быть насыщен на новинки. Нас ждет анонс серий Redmi K50 и Samsung Galaxy S22, могут показать игровые Nubia Red Magic 7, Black Shark 5 и Lenovo Legion Y90, а также состоится премьера линеек флагманов Oppo Find X5 и Vivo NEX 5. Сегодня в сети появилось фото Vivo NEX 5, демонстрирующее нам оформление основной камеры.

Снимком смартфона с широкой общественностью поделился известный информатор Digital Chat Station, который спустя короткое время его удалил. Что заставило его так поступить, остается неизвестным. Но само фото удалось сохранить, и мы можем взглянуть на него. Перед нами прямоугольный блок основной камеры, обладающий тремя датчиками изображения, один из которых особо крупного размера. По слухам, один из них телеобъектив с поддержкой 5-кратного оптического зума, а также установят оптику Zeiss.

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Источник сообщил, что Vivo NEX 5 будет доступен в сером, черном и голубом цветах, а на выбор предложат три модификации памяти: 8/256 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб. По слухам, смартфон оснастят 7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с повышенной частотой обновления, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

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Источник: weibo